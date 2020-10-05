Под колесами автомобиля погибла 23-летняя девушка: водитель скрылся
Foto: Valsts policija

Госполиция расследует обстоятельства трагической аварии, которая произошла 2 октября, около 21 на дороге Кекава — Скайсткалне (волость Вецумниеку), где в результате аварии погибла девушка 1997 г.р.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, по предварительным данным, прохожую сбил автомобиль, после чего водитель покинул место происшествия, не сообщив о ДТП в полицию.

По делу начат уголовный процесс. Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которые могут предоставить важную для расследования информацию, по телефонам: 26156961 или 110.

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