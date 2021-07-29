Под Мадоной пропал подросток, полиция просит помочь его найти
Foto: Valsts policija

Мадонский участок Управления Госполиции Видземского региона разыскивает пропавшего Артура Сталидзанса. 28 июля около 12:00 подросток 2005 года рождения вышел из своего дома в Озоли (Лиезерскя волость Мадонского края) и не вернулся.

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Последний раз Артура видели на мадонском автовокзале в 12:30.

Приметы: рост 1,65 м, худощавый, короткие черные волосы, карие глаза, веснушки.

Был одет в синюю футболку с надписью белого цвета, черные шорты с белой надписью над коленкой, черную спортивную обувь.

Всех, кто видел Артура, полиция просит звонить по телефону 26344303 или 110.

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