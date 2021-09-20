Под Псковом уничтожили более 1000 роз и гвоздик, ввезенных через латвийско-российскую границу
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В минувшие выходные на складе временного хранения, расположенном в Псковской области, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили 1010 срезов цветов, странами происхождения которых являются Эквадор, Кения и Нидерланды.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора, партии цветов направлялись через Латвию из Литвы в адрес занимающихся оптовой торговлей цветами и растениями российских компаний.

В партиях роз и гвоздик обнаружены живые насекомые, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом — западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Позже это было подтверждено в лаборатории, после чего цветы направили для уничтожения.

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