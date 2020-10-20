Под Ригой совершено убийство: стрелявшего удалось задержать
Foto: F64

В Ропажском крае в минувший понедельник застрелили человека. Как сообщает Skaties.lv со ссылкой на Госполицию, подозреваемого удалось задержать.

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Как свидетельствует информация, которую программе Degpunktā прислал очевидец, убийство было совершено в 22.30, в Муцениеки (Ропажский край). Сначала раздались крики, потом последовали четыре выстрела, а нападавший скрылся. В результате нападения погиб мужчина, который зашел в поселок.

По делу начат уголовный процесс, в интересах следствия полиция пока воздерживается от комментариев.

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rus.DELFI.lv

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