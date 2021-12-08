Под суд пойдет бизнесмен, выманивший у Liepājas namu apsaimniekotājs более 12 000 евро

Согласно полученным в ходе досудебного расследования доказательствам, в период с июля 2018 года до мая 2019 года , будучи председателем правления компании, обвиняемый в документации сознательно указывал строительные работы, которые со стороны фирмы не были выполнены.

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Как отмечает "Курземес вардс", в результате действий лица заказчик строительных работ — Liepājas namu apsaimniekotājs — был обманут на 12 032 евро. В ходе расследования установлено, что преступное деяние совершено в интересах юридического лица.

Прокурор передал уголовное дело в Курземский районный суд в общем порядке как против обвиняемого, так и по применению принудительных мер воздействия в отношении юридического лица.