Под тяжестью снега обрушилась крыша катка Даугавпилсского Олимпийского центра

Утром в понедельник, 12 декабря, под тяжестью выпавшего снега обрушилась крыша временного катка Даугавпилсского Олимпийского центра, сообщает агентство LETA.

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При обрушении крыши шатровой конструкции никто не пострадал, другие конструкции ледовой арены также не были повреждены. Каток планировалось открыть уже в субботу, но из-за сильного снегопада в прогнозе погоды было принято решение перенести открытие на понедельник, пояснил LETA член правления Олимпийского центра Владимир Штейнбергс. На крыше лежал слой снега толщиной около полуметра.

"Мы хотели очистить крышу от снега около 9 часов утра, но примерно за час до этого конструкция палатки, сделанная из пластмассы, не выдержала веса снега", — сказал Штейнбергс.

Каток планируется открыть после ремонта крыши.

"Два-три дня и мы это исправим. Потери не большие, и хотя это неприятно, но хорошо, что люди не пострадали", — сказал глава Олимпийского центра.

Уже сообщалось, что за последние сутки больше всего снега выпало в восточных регионах Латвии, где снежный покров, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, местами стал на 10-15 сантиметров толще.