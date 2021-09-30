Под Валмиерой по подозрению в браконьерстве задержаны двое мужчин
Foto: LETA

Сотрудники Криминальной полиции задержали двух человек по подозрению в незаконной охоте в Валмиерском крае, сообщила агентству LETA старший специалист Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане.

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В сентябре этого года работники Криминальной полиции в сотрудничестве с работниками Государственной службы леса в Дикльской волости Валмиерского края задержали двух мужчин по подозрениям в использовании охотничьего оружия без разрешении и браконьерстве.

Как пояснила Васкане, к одному задержанному применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В свою очередь, в отношении другого мужчины начат уголовный процесс. Также был проведен обыск в автомобиле, в котором было обнаружено одно охотничье оружие. Обыск был проведен и в местах жительства подозреваемых — в целом было изъято семь зарегистрированных единиц охотничьего оружия. Принято решение об аресте транспортного средства, которое было признано орудием преступления.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по второй части 233-й статьи Уголовного закона Латвии — о приобретении, хранении, ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Госполиция призывает жителей не быть равнодушными и сообщать о случаях, когда нарушения были замечены во время охоты или жизнь охотников и других людей оказалась под угрозой.

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