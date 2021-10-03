Под Вентспилсом из реки достали утопленника
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В субботу в Ужаве (Вентспилсский край) из реки достали погибшего человека, сообщает LETA.

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Тело было передано полиции.

Также в этот день 9:29 спасатели получили вызов в Лимбажи, где в Лиелэзерсе опрокинулась лодка с двумя рыбаками. К счастью, находившиеся поблизости другие рыбаки вовремя заметили случившееся и помогли пострадавшим выбраться на берег. Прибывшие спасатели передали их медикам.

В 11:34 пожарные-спасатели получили вызов в Кегумс. Там горела крыша двухэтажного жилого дома, площадь пожара была 20 квадратных метров. Было эвакуировано два человека, один из них пострадал и был передан медикам. В 14:41 пожар ликвидировали.

Всего было получено 50 вызовов — 13 на пожары, 25 на спасательные работы и 12 ложных вызовов.

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