Подделки в Латвии по-прежнему пользуются спросом, покупателей привлекает цена

Покупая контрафактные товары и используя пиратский контент, потребитель не только подвергает опасности свое здоровье и безопасность, но и наносит ущерб экономике, а также финансирует организованную преступность. Об этом заявил представитель Ведомствa по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) Хулио Лапорта.

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Ведомство опубликовало данные последних исследований об отношении молодежи к нарушениям прав интеллектуальной собственности, в том числе в Латвии, и они не обнадеживают.

Молодежь — это наше будущее, и уже по этой причине важно понимать их поведение и мотивацию, чтобы мы могли повысить их осведомленность о правах интеллектуальной собственности и важности их защиты. Сравнение результатов исследования молодежи и населения в целом показывает, что молодые потребители чаще покупают контрафактные товары и получают доступ к пиратскому контенту. В целом они более подвержены как случайным, так и преднамеренным покупкам контрафактной продукции и использованию пиратского контента, объясняет Лапорта.

Он также подчеркивает, что именно молодые люди будут творцами и изобретателями будущего, поэтому им необходимо знать, как защитить свой труд, плоды своего творчества и инноваций. Как потребители, они должны иметь возможность делать осознанный выбор.

Как бы Вы в целом охарактеризовали отношение латвийской молодежи к контрафактным товарам и пиратскому контенту?

Глядя на данные о покупках контрафактных товаров, видно, что 46% молодых людей в Латвии признают: они намеренно приобрели хотя бы один контрафактный товар за последние 12 месяцев. В новом опросе в целом 37% молодых людей в Европейском союзе признались, что покупают подделки намеренно.

В Латвии эта доля является третьей по величине в ЕС и она выше, чем в соседних странах (44% в Финляндии и Польше, 42% в Литве, 37% и 31% в Швеции и Эстонии соответственно).

Эти 46% молодых людей в Латвии, которые признались, что покупали подделки, показали, насколько большой скачок произошел со времен последнего подобного опроса, проведенного в 2019 году, когда утвердительно на вопрос о приобретении подделок ответили 22% молодых латвийцев. Однако рост, наблюдаемый в Латвии, не уникален и, по-видимому, отражает более широкую тенденцию по всей Европе.

Что касается доступа к пиратскому контенту, то 25% латвийской молодежи преднамеренно обращались к цифровому контенту из нелегальных источников, что немного меньше по сравнению с 2019 годом. Однако Латвия снова выше среднего показателя по ЕС, где этот показатель составляет 21%.

По сравнению с соседними странами латвийская молодежь имеет больше

доступа к пиратскому контенту, чем молодые люди в Литве, Швеции, Польше (19% во всех странах) и Финляндии (17%), но реже, чем их сверстники в Эстонии (29%). .

Каковы основные причины, по которым молодежь в Латвии покупает контрафактные товары и используют пиратский контент?

На вопрос о причинах покупки контрафактной продукции те молодые люди в Латвии, которые признают, что делали это преднамеренно, чаще всего упоминают более низкую цену (59%), другая важная причина заключается в том, что они не беспокоятся о том, является ли продукт поддельным или подлинным ( 31%). Третьей наиболее часто упоминаемой причиной является мнение, что между подделкой и подлинным продуктом нет разницы (28%).

Основная причина, по которой молодежь в Латвии использует пиратский контент, — это также самая низкая цена (65%), за которой следует впечатление, что конкретный контент можно получить только из нелегальных источников (27%).

Другими важными факторами этого выбора являются более широкий выбор контента (25%), более легкий доступ (24%) и восприятие: если это для личного пользования, то осуждать тут нечего (23%).

Причины нарушения прав интеллектуальной собственности, приводимые латвийской молодежью, совпадают с реакцией молодых людей в Европейском Союзе в целом.

Эти нарушения тоже были совершены случайно?

Все вышесказанное касается преднамеренного поведения, но есть значительная доля молодых людей, которые покупают контрафакт или получают доступ к пиратскому контенту случайно или же им безразлично, что он является пиратским.

Интересно отметить, что 35% молодых людей в Латвии затрудняются отличить источник, торгующий оригинальными товарами, от источника, торгующего контрафактными товарами.

Какие контрафактные товары чаще всего покупает молодежь в Латвии?

В 2022 году по сравнению с 2019 годом наблюдается рост по всем товарным категориям. Категория товаров с наибольшим количеством подделок в ЕС — это одежда и аксессуары, за которыми следуют обувь, электронные устройства и косметика/средства личной гигиены.

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в Латвии: одежда и аксессуары (21%), обувь (14%), электронные устройства (14%), спортивный инвентарь (13%) и ювелирные изделия/часы (13%).

Где люди покупают эти контрафактные товары?

Их можно купить на рынках, на улице и особенно — в Интернете. В онлайн-среде нарушителю проще остаться незамеченным и ввести потребителей в заблуждение, а также рекламировать контрафактную продукцию. Для подделок и пиратства также используются социальные сети.

Какие страны являются главными поставщиками контрафактных товаров?

Согласно нашим исследованиям, основным местом происхождения контрафактной продукции по-прежнему остается Китай. Другими крупными источниками подделок являются Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур.

Как отличаются цены на оригинальные и поддельные товары?

Цена обычно является четким предупреждением. Если вы видите продукт, особенно в Интернете, предлагаемый по невероятно низкой цене, скорее всего, это подделка. Потребители должны обратиться к здравому смыслу. В общем, если цена слишком хороша, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Однако в некоторых случаях цена подделки очень близка к цене оригинального продукта, чтобы еще больше ввести потребителей в заблуждение.

Увеличивается ли распространение контрафактных товаров по мере удорожания жизни?

Цена по-прежнему является основным фактором для преднамеренной покупки контрафактной продукции. Однако мы заметили, что также растет влияние сверстников и общества. Отмечается увеличение доли респондентов, которые говорят, что "это делают друзья или другие люди, которых я знаю", а также тех, кто говорит, что такие товары легко купить.

К какому пиратскому контенту чаще всего обращается молодежь в Латвии?

В Латвии молодые люди чаще всего используют нелегальные источники для доступа к фильмам (27%), сериалам (17%), музыке (14%), электронным книгам (14%), компьютерным программам (13%) и играм (12%). ). Также в Европейском союзе в целом самые популярные виды пиратского контента аналогичны латвийским.

Снижается ли потребление пиратского контента?

Все больше молодых людей (60% респондентов в ЕС и 46% респондентов в Латвии) указывают, что они предпочитают легальные альтернативы пиратскому контенту

Эта тенденция расширения потребительского выбора цифрового контента из легальных источников подтверждается другими исследованиями EUIPO. Выявить причины всегда сложно, потому что эти тенденции могут быть вызваны целым рядом факторов. Тем не менее доступность цифрового контента из легальных источников и осведомленность об этих легальных предложениях, включая рост числа известных стримовых сервисов, могут иметь большое значение для сокращения пиратства и увеличения потребления легального контента.

Почему, если так много усилий прилагается для запрета пиратского контента, он до сих пор доступен?

Эти преступления по-прежнему считаются прибыльными с высокой отдачей от инвестиций, низким риском обнаружения и относительно низкими штрафами по сравнению с другими незаконными действиями.

Кроме того, исследование, проведенное нами совместно с Европолом, показало, что преступления против интеллектуальной собственности могут быть связаны с другими видами преступной деятельности и поддерживаться ими.

Каковы риски для потребителей, покупающих контрафактные товары и пиратский контент?

В случае контрафактных товаров существует очевидный риск: они могут представлять серьезную угрозу здоровью и безопасности. Как правило, они не соответствуют стандартам качества и безопасности и могут содержать опасные ингредиенты.

От поддельных лекарств и косметики до поддельных игрушек, незаконных пестицидов и даже поддельных продуктов питания и напитков, эти продукты, безусловно, могут быть вредными для здоровья, безопасности и окружающей среды.

Поддельный и пиратский цифровой контент может представлять угрозу безопасности, а также обернутся для потребителей финансовыми потерями.

Итак, почему пиратство — это зло? Что должен знать об этом каждый житель Латвии?

Эти нарушения не только сказываются на потребителях, их здоровье и безопасности, но и наносят существенный ущерб экономике Евросоюза за счет сокращения товарооборота и рабочих мест в легальной экономике, а также сокращения налогов и социальных выплат.

Кроме того, люди должны знать, что покупка контрафактных товаров или доступ к пиратскому контенту финансирует организованную преступность. Доказательства подтверждают причастность организованных преступных групп к нарушениям правил интеллектуальной собственности и связь между этими и другими преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, принудительный труд, терроризм, киберпреступность, мошенничество и отмывание денег.