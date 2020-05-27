Подозреваемый в деле о коррупции высокопоставленный сотрудник ГПСС судится с МВД

Продолжается расследование по делу о о возможных коррупционных действиях, связанных со зданием Вентспилсской музыкальной средней школы. Между тем подозреваемый в получении взятки бывший заместитель командира Курземской региональной бригады ГПСС Роман Андрияускас обратился в суд с иском против ГПСС и Министерства внутренних дел. Об этом сообщает "Курземес вардс".

Как сообщалось ранее, Бюро внутренней безопасности (БВБ) по подозрению в получении взятки в связи с оценкой соответствия нового здания Вентспилсской музыкальной школы требованиям пожарной безопасности задержало четырех должностных лиц Курземской региональной бригады ГПСС, в том числе обоих заместителей командира бригады Романа Андрияускаса и Мурсала Керимова.

По данным журналистов передачи "Ничего личного", должностным лицам Курземской региональной бригады ГПСС передали взятку в размере 7000 евро. Деньги якобы получил Керимов, и затем они были разделены между членами пожарной комиссии.

В связи с этим случаем в отношении задержанных должностных лиц ГПСС были начаты дисциплинарные дела, должностные лица отстранены от выполнения служебных обязанностей. После окончания расследования дисциплинарных дел все четверо работников ГПСС были уволены со службы.

В конце 2019 года Андрияускас обратился в Административный районный суд с иском против ГПСС и МВД об отмене административного акта. Упомянутое дело связано с решением ГПСС применить к Андрияускасу дисциплинарное наказание, а именно, уволить его со службы.

Иск суд рассмотрел на закрытом заседании, так как нужно было проверить доказательства, имеющие статус информации ограниченного доступа. Решение по этому делу станет известно 15 июня.