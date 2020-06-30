Подозреваемый в особо тяжком преступлении совершил суицид: в отношении полицейского начато расследование
Foto: F64

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовное преследование в отношении сотрудника Видземского регионального управления полиции, который подозревается в невыполнении служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

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Как отметили в БВБ, дело начато в отношении сотрудника Патрульной роты
Отделения патрульной полиции Бюро полиции порядка Видземского региона.

В Бюро указали, что полицейский пренебрегая исполнением своих служебных обязанностей, не смог уследить за лицом, задержанным за совершение особо тяжкого уголовного преступления, и тем самым допустив обстоятельства, которые привели к смерти задержанного в результате самоубийства.

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