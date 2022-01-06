Подозреваемый в сексуальном использовании пациенток врач-иммунолог подает в суд на журналистку

Иммунолог Евгений Никифоренко, которого пациентки обвиняли в сексуальных домогательствах, обратился в полицию с заявлением на журналистку Латвийского телевидения (ЛТВ) Ольгу Драгилеву. Врач обвиняет ее в физическом и эмоциональном насилии, сообщает ЛТВ.

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Никифоренко сообщил полиции, что во время съемок журналистка сильно дернула его за руку, пытаясь догнать. По словам врача, из-за пережитого стресса у него начала болеть голова.

Журналистка и работавший с ней оператор категорически отвергли обвинение. Они настаивают на том, что врач говорит неправду, так как журналистка не прикасалась к нему и не причиняла никакого вреда, о чем свидетельствует отснятый материал, который в настоящее время передан в полицию.

Полиция начала административный процесс по факту возможного причинения легкого телесного повреждения. Для определения степени тяжести этого возможного телесного повреждения назначена экспертиза.

В начале декабря Латвийское радио и Re:Baltica опубликовали подкаст. Несколько женщин рассказали журналистам, что иммунолог проводил не соответствующие своей специализации гинекологические манипуляции, включая те, которые не проводятся даже в кабинете гинеколога. Пациентки оценили действия врача как сексуальное насилие.

В 2009 году после получения заявлений от нескольких женщин Госполиция начала уголовный процесс, который был прекращен спустя четыре года и дело так и не дошло до суда. Женщины один раз подали апелляцию, но прокуратура оставила решение в силе.

Прокуратура продолжает расследование, начатое генеральным прокурором Юрисом Стукансом в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что несколько лет назад врач мог сексуально использовать своих пациенток.