Подозреваемый в серийных кражах заснул за рулем и насмерть сбил женщину

Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в серии краж топлива с автозаправок, а также в трагической аварии, в результате которой погибла женщина.

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По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в июле этого года Кулдигский и Салдусский участки полиции получили несколько заявлений о краже автомобильных номеров, а также о кражах топлива с автозаправок. Всего за короткий период времени было совершено три кражи с АЗС и четыре кражи госномеров.

Полиция установила, что на автозаправках промышляет юноша в маске, который приезжает на место преступления в машине с крадеными номерами. Стражи порядка установили личность подозреваемого и вскоре задержали. Также выяснилось, что в кражах ему помогали двое несовершеннолетних подельников.

Сначала преступники крали в Салдусе автомобильный номер, а затем организатор ехал, прикрепив его к своей машине, на ближайшую автозаправку. Чтобы полиция не смогла установить его личность, он использовал маску. После первой кражи последовали следующие — снова в Салдусе и Кулдиге.

В общей сложности злоумышленникам удалось похитить 300 литров топлива. Крали они его для личных нужд и на продажу. Ни один из участников группы ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Кроме того, самый старший участник группы, достигший совершеннолетия, 29 июля совершил в волости Ливберзес Елгавского аварию с трагическим исходом. Полиция установила, что водитель заснул за рулем автомобиля Audi, после чего машина выехала на встречную полосу, сбила женщину, а затем врезалась в дерево.

От полученных ран пострадавшая скончалась на месте ДТП, травмы получил и водитель: его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Также полиция выяснила, что у виновника аварии не было прав.

В курземском региональном управлении полиции сообщили, что против задержанного начаты уголовные процессы за кражи топлива, автомобильных номеров и за совершенную аварию с трагическими последствиями.