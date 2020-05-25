Подпольное производство сигарет в Елгаве: в деле фигурируют девять подозреваемых

Управление по борьбе с организованной преступностью передало в прокуратуру материалы уголовного дела, начатого в 2018 году, когда в Елгаве обнаружили подпольное производстве сигарет в промышленных масштабах. Всего в деле фигурируют девять подозреваемых, в отношении которых просят начать уголовное преследование. Также обвинение может быть предъявлено и одному юридическому лицу.

Как уже сообщалось ранее, 29 ноября 2018 года в Елгаве, в ходе санкционированного обыска полиция обнаружила нелегальное производство сигарет. Всего полиция изъяла 1 150 000 нелегальных сигарет без названия, а также 1,9 тонн табака, бумагу и фильтры для изготовления сигарет, а также пачки и блоки сигарет с этикетками известных табачных брендов. Полиция обнаружила и современное оборудование доя изготовления и упаковки сигарет.

В рамках расследования полиция задержали восьмерых мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, трое из которых не являются жителями Латвии. По подсчетам экспертов, своей противоправной деятельностью подозреваемые нанесли государству ущерб в размере 256179 евро.