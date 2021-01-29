Подравшийся с московским ОМОНом чеченец попытался сбежать в Латвию

В Псковской области задержан уроженец Чеченской Республики Сайд-Мухамад Джумаев, который участвовал в драке с полицейскими на несанкционированной акции в Москве 23 января, пишет газета "Известия".

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На видеозаписи видно, как мужчина дерется с несколькими сотрудниками полиции.

Как отмечает "Псковское агентство информации", молодой человек сбежал в Псков к матери сразу после митинга в Москве. Однако 28 января Джумаева задержали в псковском лесу недалеко от границы с Латвией. При себе у Джумаева была карта и два компаса. Во время задержания он пытался сбежать, но никакого сопротивления силовикам не оказал.

25 января депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение к участнику несогласованной акции. В видео он назвал драку с полицейскими преступлением и призвал молодого человека "выйти на связь", чтобы помочь "с решением его вопроса со стороны государства". Джумаев не сделал этого.

Позже помощница Адама Делимханова Татьяна Лазина сообщила, что политик встретился с родителями ввязавшегося в потасовку молодого человека. Они признались, что на самом деле он не поддерживает Алексея Навального, из-за ареста которого и состоялся митинг, а в потасовку "ввязался почти случайно".