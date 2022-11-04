Подросткa приговорили к условному сроку за попытку убить отца

Елгавский Земгальский районный суд приговорил двух подростков к условному сроку и пробационному надзору за попытку убить отца одного из них, сообщает LETA.

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Один из осужденных получил два года и девять месяцев условного тюремного срока и три года пробационного надзора, без конфискации имущества. Второй получил три года условно и три года пробационного надзора, также без конфискации. Обоим назначен испытательный срок пять лет. Осужденные признали вину и заключили договор с прокурором.

Один из подростков осуждается за организацию покушения, а второй — за попытку. Из материалов дела следует, что в июле 2021 года подростки из мести договорились убить отца одного из них, потому что тот применял к нему насилие. Подростки пришли в дом потерпевшего. Его сын открыл дверь ключом и показал сообщнику на комнату, где спал его отец. Тот зашел в комнату и ударил спящего ножом в живом. От удара спящий проснулся, и подростки убежали с места преступления.