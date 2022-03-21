Подростки бросили в костер старый военный снаряд — мальчик получил травму

В субботу, 19 марта, четверо молодых людей в Тукумском крае бросили в костер найденный заряд военных времен. От последовавшего взрыва дети получили травмы. Об этом сообщила Государственная полиция, напоминая, что старый военные снаряды — не игрушка.

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19 марта в волости Смардес Тукумского края четверо молодых людей при помощи металлодетектора искали в лесу "драгоценности". Дети нашли неразорвавшийся снаряд военных времен, который закинули в костер — последовал взрыв, в результате чего пострадал мальчик 2005 года рождения, его доставили в больницу. Полиция продолжает выяснять детали произошедшего.

В Государственной полиции подтверждают, что в Латвии до сих пор очень часто находятся взрывоопасные предметы времен Первой и Второй мировых войн.

Если вы нашли предметы, которые напоминают военный снаряд, их ни в коем случае нельзя трогать или перемещать.

О находке нужно немедленно сообщить Государственной полиции по телефону 110 и описать визуальные характеристики предмета.

Также по возможности нужно описать место находки и действовать в согласии с полученными инструкциями до тех пор, пока не приедет полиция.

Найденные предметы вывезут и нейтрализуют работники Национальных вооруженных сил.

Госполиция призывает родителей поговорить с детьми о найденных на природе военных снарядах, чтобы избежать возможных трагедий.