Подростки, до смерти избившие на кладбище своего знакомого, получили большие сроки

Суд Рижского района вынес приговор по делу о жестоком избиении, в результате которого пострадавший скончался. Подростки получили по 9 лет лишения свободы, их совершеннолетний подельник — 13 лет заключения. Кроме того, им назначен дальнейший пробационный надзор на три года.

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Как сообщает прокуратура, трое обвиняемых, среди которых были несовершеннолетние парень и девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили недалеко от железнодорожной станции "Слока" своего знакомого. Из обвинительного заключения следует, что ранее между ними произошел конфликт, и в тот день, разгоряченные спиртным, они втроем напали на него. Они наносили удары ногами и кулаками.

Затем они отвели потерпевшего на Слокское кладбище, где продолжили избиение, а также стали душить. Потом нападавшие покинули кладбище, но затем вернулись и продолжили экзекуцию. Позже мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он и скончался.