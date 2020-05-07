Подросток напал на женщину и отобрал у своей жертвы телефон

В конце марта в Вентспилсе на женщину напал молодой человек и ограбил ее, забрав мобильный телефон. Полиция завершила расследование дела и передала его в прокуратуру для уголовного преследования грабителя — им оказался несовершеннолетний юноша.

26 марта ночью полиция получила сообщение о том, что на улице Таргалес в Вентспилсе ограбили женщину. Был начат уголовный процесс, по подозреваемый задержан — оказалось, что ему еще нет 18 лет.

Следствие установило, что в 2:00 на улице Таргалес к женщине подошел молодой человек и заговорил с ней. Он отвлек внимание, а сам в это время оценивал, что ценного находится в ее сумке. После этого он применил насилие и отобрал телефон.

Сейчас женщине телефон вернули, а подозреваемый арестован. Он уже попадал в поле зрения полиции за воровство и нанесение телесных повреждений.

За ограбление с применением насилия ему грозит лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф, с конфискацией имущество или без, с пробационным периодом три года. Размер наказания определит суд.