Подросток пытался в Instagram выманить у 10-летней девочки фото в голом виде

Видземский районный суд в Цесисе приговорил к 3 годам условно подростка, который в социальной сети Instagram приставал к 10-летней девочке, требовал, чтобы ребенок пересылал ему свои фотографии в голом виде.

Согласно обвинительному заключению, несовершеннолетний стал преследовать школьницу в сентябре и октябре 2018 года. Сначала он присылал девочке комплименты и предлагал за фото деньги, а затем стал ей угрожать физической расправой.

Помимо того, что извращенец получил условный срок, ему также назначен длительный полицейский надзор. Кроме того, ему придется заплатить в пользу государства 1 505 евро, а также предстоит возместить ущерб и пострадавшей.