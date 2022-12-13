Поджигательницу машин в центре Риги просят направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу

Сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции завершили расследование дела о поджогах автомобилей в центре Риги. Материалы дела направлены в прокуратуру с просьбой применить в отношении 61-летней поджигательницы принудительные меры медицинского характера.

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Как уже сообщалось ранее, осенью 2022 года полиция задержала ранее попадавшую в поле зрения органов правопорядка женщину. В ходе расследования удалось добыть доказательства ее причастности к поджогу четырех автомобилей. Всего же в результате ее действий было повреждено шесть машин.

По данным полиции, злоумышленница подожгла автомобили на ул. Экспорта, Аусекля и Рупниецибас 8, 21, 23 и 25 сентября 2022 года. Задержать подозреваемую 1961 г.р. удалось в ночь на 26 сентября благодаря камерам видеонаблюдения. Известно, что ранее женщина была судима за хулиганство. Кроме того, у нее не оказалось постоянного места жительства.

В отношении задержанной были начаты уголовные процессы, а затем на основании ст. 599 Уголовно-процессуального закона Латвии она была помещена на лечение в психиатрическую больницу. Госполиция просит прокуратуру применить в отношении поджигательницы медицинские мера принудительного характера.