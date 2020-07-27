Поджог хлева в Кулдигском крае: погибли 4 коровы и 19 свиней
Foto: AP/Scanpix

24 июля около 20:30 Государственная полиция получила от Государственной пожарно-спасательной службы информацию о том, что в Кабилской волости Кулдигского края горит хлев с 4 коровами, 19 свиньями и 270 рулонами сена. Конюшня полностью сгорела, а животные в результате пожара погибли.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция подозревает поджог, в результате которого потерпевшим был приченен материальный ущерб на сумму около 55 тысяч евро.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. По подозрению в умышленном поджоге был задержан мужчина, житель Кулдигского края, который уже попадал в поле зрения полиции в связи с умышленным поджогом и был осужден.

К мужчине применена мера пресечения — заключение под стражу. За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с последующим трехлетним надзором службы пробации или без него.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form