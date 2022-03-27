Поезд Рига — Лиепая опаздывает примерно на час, пассажиры в неведении

Из-за стоящего на путях грузового поезда с опозданием примерно на 60 минут в конечный пункт назначения прибудет в воскресенье вечером пассажирский поезд Рига — Лиепая.

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По данным АО Pasažieru vilciens, поезд Nr.721 Рига — Лиепая, который должен был прибыть в конечный пункт в 17.10, стоит между железнодорожными станциями "Скрунда" и "Лиепая" из-за стоящего на том же пути грузового поезда.

"Мы пытаемся решить ситуацию", — заявили представители АО Pasažieru vilciens.

Один из пассажиров поезда написал в сети Twitter, что им не сообщили о причине остановки и о дальнейшем развитии событий.