Пограничная служба срочно мобилизует силы на границе, пограничников отзывают из отпусков
Foto: AP/Scanpix/LETA

Для усиления внешней государственной границы с сегодняшнего дня, 15 августа, Государственная пограничная служба (ГПС) объявила о срочной мобилизации сил для усиления охраны восточной границы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Такое решение было принято в связи с быстрорастущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе: за последние сутки было констатировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Также в ГПС отмечают, что усиление внешней границы также требуется из-за того, что белорусские силовики стали активно помогать нелегалам.

На данный момент прекращено предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Государственной пограничной службы, а также пограничников отзывают из отпусков.

Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что уже отдала распоряжение Национальным вооруженным силам направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе, чтобы помочь коллегам из Государственной пограничной службы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?