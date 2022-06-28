Пограничники задержали гражданина Молдовы с фальшивыми документами
Foto: Saeimas administrācija

По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 25 июня на КПП "Силене" пограничники остановили грузовой автомобиль, которым управлял гражданин Молдовы 1992 г.р.

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Во время проверки иностранец предъявил сотрудникам ГПС фальшивые права, якобы выданные Молдовой. По данному факту был начат уголовный процесс. В результате ускоренной процедуры прокурор Южно-Латгальской прокуратуры оштрафовал нарушителя на 1500 евро.

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