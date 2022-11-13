Погранслужба ищет аргументы для продолжения расследования дел против коллег

Государственная пограничная служба фактически остается единственным учреждением системы внутренних дел, сохранившим право расследовать преступления, совершенные их коллегами-пограничниками. И от этих прав Госпогранслужба не хочет отказываться, сообщает программа Латвийского телевидения de facto со ссылкой на аудиторский отчет Госконтроля.

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Согласованные четыре года назад изменения, которые не позволяют пограничникам самим расследовать дела против себя, неожиданно были отозваны, сообщает передача.

Пограничников ловят чаще

Сколько стоит нелегальное пересечение границы? Вероятно, нужны связи с пограничниками и несколько тысяч евро.

В октябре за подозрение во взяточничестве в группе, связанной с незаконным перемещением людей через латвийско-российскую границу, Бюро внутренней безопасности МВД задержало двух человек. По информации службы, один из задержанных в то время работал в Государственной пограничной службе. Сумма возможной взятки составляет несколько тысяч евро. Суд арестовал обоих подозреваемых. После нескольких недель в заключении, один из подозреваемых был освобожден под залог.

Это одно из шести уголовных дел, возбужденных Бюро внутренней безопасности в этом году в отношении должностных лиц пограничной службы за различные нарушения. Сами пограничники начали в этом году один процесс против своего же коллеги — за попытку мошенничества.

А в прошлом году следователи погранслужбы возбудили три дела против коллег: одно — за вымогательство взятки (с одним подозреваемым) и два — за возможную подделку документов (в одном из дел фигурируют двое бывших и двое действующих должностных лиц погранслужбы, в другом упоминаются семь должностных лиц пограничной службы).

В прошлом году Бюро внутренней безопасности возбудило и расследовало 11 уголовных дел против сотрудников Госпогранслужбы. Процессы в основном касаются возможных должностных преступлений — коррупция, доходы от легализации преступлений, незаконный оборот подакцизных товаров. Эти данные противоречат заявлениям пограничников, что они не могут работать с нарушениями на границе, поскольку следователи не находятся на месте ежедневно.

"Организация работы Бюро создана так, чтобы обеспечить регулярное прямое получение информации о возможных правонарушениях, совершенных пограничниками. Это гарантирует немедленный ответ в кратчайшие сроки", — отмечают в Госпогранслужбе.

При создании Бюро внутренней безопасности предполагалось, что это будет учреждение, которое станет расследовать возможные правонарушения сотрудников в системе внутренних дел, чтобы уменьшить вероятность того, что коллега будет расследовать дело против коллеги, что создает риск предвзятости.

Но пограничники по-прежнему имеют право расследовать нарушения в отношении своих коллег. И Госконтроль рекомендует предотвратить это.

"Государственный аудит дает рекомендацию: необходимо решить проблему потенциального конфликта интересов, когда коллеги расследуют преступные действия своих коллег", — говорит Майя Аболиня, член Государственного аудиторского совета.

Отменяется уже согласованный проект изменения

Четыре года назад в МВД подготовили изменения в законе, предусматривавшие, что они больше не будут расследовать преступления самих пограничников, а этим займется Бюро внутренней безопасности. О планируемых изменениях уже было объявлено на совещании госсекретаря, получены необходимые согласования. Единственные возражения были от самих пограничников.

Но когда законопроект должен был быть выдвинут на рассмотрение, тогдашний министр внутренних дел Сандис Гиргенс отозвал его без объяснения причин. Новое руководство МВД в последующие годы тоже ничего не предпринимало.

"Между начальником Госпогранслужбы генералом Пуятсом и главой Бюро внутренней безопасности возникли противоположные мнения. Глава Бюро Мурниекс пришел в МВД и сообщил, что все преступления, связанные с пограничниками, должны расследоваться Бюро внутренней безопасности, и что такая функция не будет выполняться погранслужбой. С другой стороны, генерал Пуятс сказал, что необходимо сохранить такую ​​функцию в пограничной охране внутри страны. И я согласился с ним", — говорит Гиргенс.

В последние годы Бюро расследовало несколько дел, в том числе причастности высокопоставленных должностных лиц к коррупции, а также к преступлениям в сфере закупок. "Это вызвало не только широкий резонанс, но и политическое давление на нашу внутреннюю работу", — подчеркивают в Бюро.

Прокуратура не видит необходимости в срочных изменениях в законе, подчеркивая, что каждое дело с самого начала находится под надзором прокурора, который, если есть сомнения, может поручить расследование другому учреждению.

А в Госконтроле указали на аналогичную проблему администрации тюрем, которая тоже по-прежнему расследует различные нарушения закона со стороны своих сотрудников.