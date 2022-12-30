Похитители юрмальской скульптуры чайки сдались полиции; бронзовая птица возвращена городу
Foto: Valsts poiicija

В Государственную полицию обратились мужчины, имеющие отношение к краже бронзовой скульптуры (чайки) и повреждению другой скульптуры, сообщил порталу Delfi.

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В пятницу, 30 декабря, украденную бронзовую птицу мужчины привезли на участок Государственной полиции.

На данный момент один мужчина находится в статусе подозреваемого, а другой — в статусе свидетеля. Мужчины утверждают, что в день совершения преступления находились в состоянии столь сильного алкогольного опьянения, что не помнят, как забрали бронзовую птицу.

Государственная полиция выражает благодарность гражданам, предоставившим информацию в полицию.

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