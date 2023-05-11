Поиски пропавшей Юстине: уже обыскана территория площадью 20 кв. км

Поиски пропавшей девочки в Роговке Резекненского края продолжаются, сообщила представитель Госполиции Ласма Курсите.

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Площадь обысканной территории составляет уже 20 квадратных километров. Обследовано восемь водоемов, в том числе из самых мелких была откачана вода, а более глубокие исследованы водолазами или с помощью подводных дронов. Также были проверены все колодцы в окрестностях. Полиция не теряет надежды найти девочку, сказала Курсите.

Как сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова.

Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении. Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии от жителей, видевших ребенка, похожего на Юстине, но результата пока нет.

К поискам Юстине привлечены обширные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Земессардзе, волонтерские организации и волонтеры. Также задействован вертолет Госпогранохраны, дроны Госполиции, в том числе с тепловизором, а также кинологи Госпогранохраны.