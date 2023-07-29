Поисковая команда спасла мужчину, заблудившегося в болоте на эстонско-латвийской границе

Поздно вечером в четверг полиция начала поиски заблудившегося в болотистой местности на границе Эстонии и Латвии мужчины, рано утром в пятницу мужчину нашли живым и здоровым.

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В 23.15 в четверг в Центр тревоги поступил звонок от мужчины, сообщившего, что он находится где-то на эстонско-латвийской границе и не может найти дорогу домой. Полиция отправилась на поиски мужчины в приграничной зоне в районе деревни Рейну волости Саарде.

"По словам мужчины, он находился рядом с пограничным столбом на эстонско-латвийской границе. Мы поддерживали с ним связь по телефону, чтобы точнее выяснить его местонахождение. Мы также использовали сирены патрульного автомобиля, которые мужчина в какой-то момент стал различать, и так мы более-менее выяснили, где он может находиться", — сказал руководитель отрядом Пярнуского отделения полиции Янек Пинта.

Местность в районе поисков была болотистой и влажной, и поэтому труднодоступной. "Мы также задействовали в поисках спасателей и приступили к поискам мужчины на территории с помощью АТВ и дрона. Поскольку речь шла о крайне сложной местности, мы также задействовали вертолет авиаподразделения PPA. Поскольку поиски велись на границе между двумя странами, мы также поддерживали связь с латвийскими коллегами, латыши также проверили территорию с латвийской стороны с вертолета", — сказал Пинта.

В 6.50 в пятницу мужчину нашли в районе деревни Ланксааре. "Его заметили вертолет авиаподразделения PPA и патруль спасателей на АТВ. Мы связались с мужчиной и вызвали на место скорую помощь, чтобы проверить состояние его здоровья. К счастью, с мужчиной было все в порядке и медицинская помощь ему не потребовалась", — сказал Пинта.

Патруль доставил 46-летнего гражданина Латвии на погранпункт Яэрья и передал латвийскому полицейскому патрулю, который отвез его домой.

По словам Пинта, мужчина сказал полиции, что хотел пойти рыбачить на озеро Сокас, но заблудился. Он впервые находился в этом районе и, поскольку темнело, не знал, в какую сторону идти.

"Поэтому обязательно рекомендуем всем отправляющимся на природу предварительно проделать домашнюю работу по району, куда вы отправляетеся. Кроме того, стоит запланировать поход в лес на светлое время суток. Стоит также сообщить близким, куда вы идете и надолго ли", — сказал Пинта.