Покупка автомобиля в Пурвциемсе: "покупатель" уехал во время тестового заезда

В воскресенье, 9 октября участок полиции "Тейка" получил заявление о краже автомобиля, которую, скорее всего, совершил потенциальный покупатель по время осмотра машины и тестового заезда, пишет Jauns.lv.

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Объявление о продаже автомобиля Audi A6 было размещено в интернете. На него откликнулся некий мужчина, который захотел посмотреть машину. Продавец и покупатель договорились о встрече.

В конкретное время в конкретном месте они встретились, покупатель осмотрел автомобиль, а также выразил желание проехаться на нем. Продавец согласился и предложил сесть за руль, а сам решил занять место пассажира. Однако этого сделать мужчина не успел, так как покупатель неожиданно запрыгнул в автомобиль и умчался в неизвестном направлении.

Продавец сообщил об этом в Госполицию, которая немедленно приступила к поискам машины. Вечером того же дня в Пардаугаве на дороге украденный автомобиль был замечен и остановлен. За рулем находился все тот же водитель, его задержали.

Задержанный мужчина (1997 г.р.) ранее неоднократно был судим.

По факту случившегося начат уголовный процесс. В отношении задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.