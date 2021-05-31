Полицейские нашли у водителя мопеда наркотики и шприцы
Foto: Valsts policija

В воскресенье, 30 мая, патрулируя в Тукумсе, полицейские задержали водителя мопеда. В ходе проверки у мужчины 1985 г.р., обнаружили шприцы и несколько упаковок с белым порошкообразным веществом.

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Начат уголовный процесс по статье хранение наркотических веществ, мужчина задержан и помещен в изолятор. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Назначены экспертизы, чтобы установить точный состав и количество наркотических и психотропных веществ.

За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

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