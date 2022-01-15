Полицейские по горячим следам задержали взломщика чужого дома

В Тукумсе полицейские по горячим следам задержали возможного взломщика, который вынес из частного дома мебель.
Днем 13 января Тукумский участок Земгальского региона Госполиции получил информацию, что в волости Зентенес на территории частного дома находится подозрительный человек. Также соседи заметили рядом с домом автомобиль, на котором приехал неизвестный им мужчина.
Задержать мужчину помогли соседи, которые блокировали проезд, тем самым, не позволив подозрительному человеку скрыться с места событий до приезда полиции. Прибыв по указанному адресу, полицейские по подозрению в воровстве задержали мужчину. В его автомобиле они обнаружили мебель, скорее всего, вынесенную из пустого дома. Начат уголовный процесс, расследование продолжается.
Подозреваемый был доставлен в Тукумский участок полиции. Мужчина (1974 г.р.) сознался, что взломал дверь и окно чужого дома, проник внутрь и украл стол, кресло-качалку и две скамейки. Вся эта мебель была обнаружена в автомобиле подозреваемого и позже возвращена законному владельцу.