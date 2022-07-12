Полицейские разлучили пятилетнюю девочку с пьющим многодетным отцом

В понедельник, 11 июля, вскоре после шести часов вечера в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жительницы дома на Тейке, которая сообщила, что сосед и его друзья длительное время употребляют спиртные напитки в присутствии несовершеннолетнего ребенка.

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Прибыв на место, полицейские заметили во дворе дома мужчину с пятилетней девочкой и двумя нетрезвыми приятелями. Несовершеннолетняя девочка была заметно встревожена и начала плакать. Отец с друзьями распивал алкогольные напитки и с трудом передвигался.

Проверка выявила в организме нетрезвого отца 3,10 промилле.

Полицейским удалось выяснить, что мать несовершеннолетнего ребенка в настоящее время находится на лечении в больнице, а бабушка проживает в Лиепае, поэтому обе не могут приехать на место происшествия, чтобы взять на себя ответственность за несовершеннолетнюю девочку.

Учитывая обстоятельства, сотрудники полиции приняли решение разлучить ребенка с семьей. Кроме того, семья ранее контактировала с органами защиты детей, и несколько детей уже разлучены с семьей. Всего у мужчины шестеро детей, но только один из них живет с ним.