Полицейские устроили погоню за пьяным водителем: беглец предложил им 1000 евро
Foto: LETA

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 1 февраля в Карсаве был задержан 32-летний водитель, который пытался скрыться от инспекторов, а затем предложил им крупную взятку.

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Как отмечает ЛРУП, в понедельник, в 23.25, во время патрулирования городских улиц сотрудники полиции обратили внимание на Audi: судя по манере вождения, водитель мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Заметив приближение полиции, водитель легковушки резко изменил направление и проехал под знак "Въезд запрещен",

Спустя 25 минут машину удалось остановить в Балтинаве, а водителя задержали. При проверке в его организме констатировали 2,49 промилле. Чтобы избежать ответственности, нарушитель предложил сотрудникам полиции 1000 евро, за что сразу же был задержан. По делу начат уголовный процесс.

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