Полицейские задержали 28 нетрезвых водителей и трех под воздействием наркотиков

В воскресенье, 8 августа, на латвийских дорогах были задержаны 28 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде, а трое водителей были под воздействием наркотиков, сообщили агентству в Государственной полиции.

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В Рижском регионе в течение дня были остановлены 16 водителей в нетрезвом состоянии и три водителя, употреблявших наркотики, в Видземе за вождение в нетрезвом виде были остановлены шесть водителей, в Курземе, Земгале и Латгале - по двое водителей.

Вчера правоохранители составили 228 протоколов об административных правонарушениях за превышение разрешенной скорости движения и три - за агрессивное вождение.

За минувшие сутки полиция составила в целом 459 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения (ПДД).

В воскресенье на государственных дорогах зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 17 человек, два человека погибли.