Полицейский и пограничник подозреваются в отмывании денег и продаже нелегальных сигарет
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности передало в прокуратуру для начала уголовного преследования дело должностного лица Управления Госполиции Латгальского региона и должностного лица Государственной пограничной службе. Они подозреваются в легализации преступно нажитый средств в крупном объеме, а пограничник подозревается также в хранении, перевозке и реализации нелегальных табачных изделий.

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В ходе досудебного доказательство Бюро внутренней безопасности получило доказательство того, что должностное лицо Пограничной службы на территории латвийской таможни хранило и реализовывало табачные изделия без латвийских акцизных марок.

Также получены доказательства легализации нескольких десятков тысяч евро, полученных в результате реализации этих табачных изделий — в этом подозреваются должностное лицо Пограничной службы и должностное лицо Госполиции.

Бюро внутренней безопасности просит начать уголовное преследование по части третьей статьи 195 Уголовного закона (легализация преступно нажитых средств в крупном объеме) и по части третьей статьи 191 (хранение, перевозка и реализация товаров, подлежащих затаможиванию, в крупном объеме на территории таможни без разрешения таможенных учреждений).

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