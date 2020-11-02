Полицейский передавал задержанному в камеру мобильные телефоны

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовное преследование сотрудника Земгальского регионального управления полиции, который передавал в изолятор временного содержания мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.

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Дело передано в прокуратуру Екабпилсского района. Обвинение предъявлено работнику Конвойной роты Отдела патрульной полиции Бюро полиции порядка. Установлено, что задержанному лицу он неоднократно передавал не только мобильные телефоны, но и другие запрещенные предметы.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до оного года, или принудительные работы, или денежный штраф.