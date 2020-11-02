Полицейский передавал задержанному в камеру мобильные телефоны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовное преследование сотрудника Земгальского регионального управления полиции, который передавал в изолятор временного содержания мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дело передано в прокуратуру Екабпилсского района. Обвинение предъявлено работнику Конвойной роты Отдела патрульной полиции Бюро полиции порядка. Установлено, что задержанному лицу он неоднократно передавал не только мобильные телефоны, но и другие запрещенные предметы.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до оного года, или принудительные работы, или денежный штраф.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод