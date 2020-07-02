Полицейский получил взятку на основании ложного результата теста на алкоголь

Бюро внутренней безопасности передало в прокуратуру уголовное дело против должностного лица Государственной полиции, сообщили порталу DELFI в ведомстве. Полицейский потребовал и принял у водителя взятку размером в 1400 евро.

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Полицейский работал в батальоне Дорожной полиции Рижского региона. Преступление произошло во время проверки концентрации алкоголя в дыхании водителя-иностранца. Результаты теста соответствовали разрешенной на тот момент концентрации алкоголя в дыхании. Однако полицейский сообщил водителю результат, существенно превышавший показатели теста — 0,83 промилле.

Должностное лицо предложило иностранцу возможность избежать денежного штрафа и лишения прав на год, дав взятку размером в 1400 евро. Водитель согласился.

В Бюро внутренней безопасности сообщили, что в первые пять месяцев этого года бюро расследовало 131 дело. В этом году больше чем наполовину выросла доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные дела стали более объемными и сложными, в них фигурирует всё больше преступлений и стал шире круг людей, связанных с уголовными делами.