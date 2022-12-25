Полицейский предстанет перед судом за совершенную аварию на Лиго

Прокуратура передала в Даугавпилсский суд уголовное дело, по которому в совершении дорожно-транспортного происшествия на Лиго обвиняется теперь уже бывший сотрудник полиции, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

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В ночь на 24 июня этого года мужчина, являвшийся на тот момент сотрудником роты патрульной полиции Латгальского регионального управления полиции, совершил ДТП в Бебрене Аугшдаугавского края.

Находясь за рулем автомобиля Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения более 1,9 промилле, полицейский съехал с проезжей части и врезался в припаркованный на стоянке автомобиль, в результате чего находивший в нем человек получил травмы средней тяжести.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок от 5-7 лет.