Полицейский задержан за необоснованную проверку личных данных и их разглашение
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Бюро внутренней безопасности (IDB) в конце октября задержало сотрудника Рижского регионального управления полиции, который, используя право доступа к информационной системе, без законных оснований проверил персональные данные и передал полученную информацию третьим лицам.

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По словам представительницы IDB Санты Бивбане, подозреваемый сотрудник правоохранительных органов организовал предоставление заведомо ложных сведений по делу об административном правонарушении (нарушение правил дорожного движения).

В настоящее время к сотруднику полиции применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, включая запрет на выполнение служебных обязанностей. В интересах следствия более подробная информация по этому делу пока не предоставляется.

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