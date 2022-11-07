Полицейский задержан за необоснованную проверку личных данных и их разглашение

Бюро внутренней безопасности (IDB) в конце октября задержало сотрудника Рижского регионального управления полиции, который, используя право доступа к информационной системе, без законных оснований проверил персональные данные и передал полученную информацию третьим лицам.
По словам представительницы IDB Санты Бивбане, подозреваемый сотрудник правоохранительных органов организовал предоставление заведомо ложных сведений по делу об административном правонарушении (нарушение правил дорожного движения).
В настоящее время к сотруднику полиции применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, включая запрет на выполнение служебных обязанностей. В интересах следствия более подробная информация по этому делу пока не предоставляется.