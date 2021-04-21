Полиция 24 часа будет усиленно контролировать скорость на дорогах Латвии
Foto: F64

Сегодня в рамках общеевропейской акции на всей территории Латвии Государственная полиция будет уделять повышенное внимание контролю разрешенной скорости движения.

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Вот уже несколько лет весной в странах ЕС проводится 24-часовой марафон контроля скорости, а в этом году данной проблеме посвящен не один день, а целая неделя.

24-часовой марафон контроля скорости будет проходить с 6 утра до 6 утра четверга.

К 12 апреля этого года было выявлено 18 354 нарушителя скорости, в первую очередь в Рижском регионе. За аналогичный период прошлого года Госполиция задержала 22 594 водителя, нарушивших скоростной режим.

Всего в 2020 году было выявлено 78 046 нарушений скорости, в том числе 26 682 в Рижском регионе.

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LETA

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LETA
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