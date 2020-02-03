Полиция арестовала мужчину за призыв "ликвидировать" китайцев как разносчиков коронавируса

В пятницу, 31 января, полиция задержала мужчину 1997 года рождения, который обвиняется в разжигании национальной и этнической розни. Он предлагал ликвидировать Китай и китайцев, потому что они разносят коронавирус. Агентство LETA сообщает, что задержанный — Ник Эндзиньш, ранее судимый за создание порталов фейковых новостей.

Задержанный опубликовал у себя видео, где говорилось, что в Латвию попал первый пациент с коронавирусом. Также в видео говорилось о необходимости "ликвидировать один из народов мира и его государство", сообщает Госполиция. Видео распространилось в социальных сетях, а позже было удалено.

Полиция вычислила автора записи и его домашний адрес, и пришла туда с обыском. Были изъяты носители данных (компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны), а их владелец задержан. 2 февраля к нему была применена мера пресечения — арест.

Обвиняемого ждет лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы либо денежный штраф.