Полиция Берлина ведет 40 дел против праворадикальных коллег

Половина этих дисциплинарных дел ведется с целью увольнения фигурантов, заявила глава столичной полиции Барбара Словик. Но 99,9 процента полицейских Берлина верны Основному закону ФРГ.

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В полиции Берлина намерены интенсивно бороться с правыми радикалами в своих рядах. "В связи с этим мы ведем в настоящее время около 40 дисциплинарных дел. Половину этих дел мы ведем с целью увольнения фигурантов со службы", — заявила руководительница столичной полиции Барбара Словик в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в свет во вторник, 3 ноября.

По словам Словик, важно отметить, что из 26 000 сотрудников берлинской полиции "99,9 процента твердо стоят на основе конституции". "Нас всех очень раздражает то, что такое небольшое меньшинство пачкает нашу репутацию", — подчеркнула глава полиции германской столицы.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что около 350 сотрудников органов безопасности Германии могут разделять праворадикальные взгляды. Об этом писало издание Welt am Sonntag со ссылкой на проект доклада Федерального ведомства по охране конституции.

Кроме того, в том же месяце выявили несколько десятков полицейских на западе Германии, которые распространяли правоэкстремистские материалы в приватных чат-группах. В федеральном министерстве внутренних дел "шокированы" известием о происходящем в Северном Рейне-Вестфалии, заявил тогда пресс-секретарь главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера в Берлине.