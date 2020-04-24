Полиция: чаще всего жители Латвии нарушают запрет на собрания и не соблюдают дистанцию

Полиция в последнее время не заметила резкого роста нарушений ограничений чрезвычайной ситуации. Об этом в эфире LTV сообщил исполняющий обязанности начальника Государственной полиции Андрей Гришин.

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Всего из-за несоблюдения ограничений чрезвычайной ситуации полиция оформила 1300 протоколов. 93% протоколов касаются запрета на собрания и несоблюдения дистанции.

“Люди собираются, организуют частные развлекательные мероприятия у себя дома. Мы это фиксируем и наказываем людей”, - рассказал Гришин.

Если нарушители понимающие и предотвращают нарушение, то полиция штрафует на 50 евро. Однако в отдельных случаях бывали и более суровые штрафы.

7% нарушений связаны с несоблюдением самоизоляции, а ещё 11 дел полиция передала Инспекции здравоохранения о нарушении карантина.

Гришин также сообщил, что пять работников полиции заболели Covid-19. Только один из них заболел в связи с исполнением служебных обязанностей - он был в командировке. Ещё 46 работников полиции самоизолировались.

Как уже сообщалось, с 13 марта в Латвии запрещены собрания, а позже Кабинет министров запретил собираться в общественных местах более чем двум людям.