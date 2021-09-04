Полиция Эстонии обнаружила в багажнике автомобиля сбежавшего из Латвии иракского нелегала

31 августа эстонские пограничники обнаружили в Таллиннском порту автомобиль с финскими регистрационными номерами, в котором прятался гражданин Ирака, попавший на территорию Шенгена незаконно. За рулем находился гражданин Ирака с финскими водительскими правами. 1 сентября суд признал его виновным в незаконном перемещении иностранца через границу Эстонии.

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По первоначальным данным, гражданин Ирака, имеющий финский вид на жительство, взял в свой автомобиль гражданина Ирака 1998 г. р. в Латвии, куда тот попал незаконно из Беларуси. В Беларуси он находился с 28 августа по туристической визе. В отношении него начали делопроизводстве о нелегальном нахождении в Эстонии, решением суда взяли на два месяца под стражу и доставили в центр задержания.

В тот же день, 31 августа, пограничники задержали в Таллиннском порту на выезде из Эстонии гражданина Турции, по предварительным данным, 1999 г. р., у которого не было законного основания для пребывания в Эстонии. Его задержали для выяснения обстоятельств и начали делопроизводство о нелегальном пребывании в Эстонии, решением суда взяли на два месяца под стражу и доставили в центр задержания.

По словам руководителя службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Юлава Калфа, уже более месяца полиция работает в усиленном составе на внутренней границе в портах и на эстонско-латвийской границе.

"Мы подняли уровень готовности с связи с ростом миграционного давления в Литве и Латвии. Мы знаем, что незаконно мигрирующие люди могут хотеть использовать Эстонию как транзитную страну по дороге в Скандинавию. В усиленном составе мы работаем по всей Эстонии, проверяем транспортные средства и людей, которые въезжают в Эстонию, а также выезжают через порт в Финляндию. У полицейских есть определенные методы работы, при помощи которых в ходе выборочного контроля проверяются автомобили и люди, которые могут совершать незаконную миграцию или совершать другие нарушения", — сказал Калф.

31 августа полицейские проводили в Таллиннском порту проверку людей, направлявшихся в Финляндию. Они остановили для проверки автомобиль BMW с финскими регистрационными номерами, которым управлял гражданин Ирака 1986 г. р., имеющий действующий вид на жительство Финляндии. При проверке автомобиля полицейский обнаружил спрятавшегося в багажнике мужчину. Оба иностранца были задержаны. Полицейские установили, что второй мужчина 1998 г. р. тоже является гражданином Ирака и у него нет законного основания для пребывания в Эстонии.

Юлав Калф подчеркнул, что полиция серьезно реагирует на каждую подобную попытку привезти иностранца в Эстонию незаконно, вне зависимости от того, является ли Эстония конечным пунктом назначения или транзитным государством.

„В условиях усилившегося миграционного давления находятся и те, кто хочет заработать за счет нелегальных мигрантов, организовывая их перевоз из одной страны в другую, затем дальше. Как возможностью заработать это может видеть и организованная преступность, поэтому мы реагируем на такие случаи очень серьезно, чтобы воспрепятствовать им", — сказал Калф.

В отношении мужчины, имеющего финский вид на жительство, начали уголовное делопроизводство по статье 259 Пенитенциарного кодекса "Незаконное перемещение иностранцев через государственную границу Эстонской Республики и временную контрольную линию".

Суд назначил в качестве наказания почти восемь месяцев тюремного заключения условно с испытательным сроком в три года, в качестве дополнительного наказания — выдворение из страны и запрет на въезд на три года, а также принудительное денежное взыскание в сумме 438 евро. Прокуратура ходатайствовала в суде и о конфискации автомобиля как средства совершения преступления, но по решению суда автомобиль все же вернут иностранцу.