Полиция инициирует уголовное преследование администраторов неплатежеспособности за присвоение 1,4 млн евро

Государственная полиция призывает привлечь к уголовной ответственности администратора неплатежеспособности Алдонса Врублевскиса и еще одно физическое лицо. Им вменяется присвоение более чем 1,4 млн евро при администрировании неплатежеспособности.

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По информации агентства LETA, информация Регистра неплажеспособности свидетельствует о том, что сертификат администратора неплатежеспособности у Врублевскиса действовал с февраля 2016 года по лето 2018 года.

Врублевскис родился в 1957 году. С 2014 по 2020 год он был президентом Латвийского Олимпийского комитета. По данным Firmas.lv, сейчас Врублевскис работает в обществе Рижский Олимпийский центр Kleisti и в Sporta Apgāda fonds.

В ходе досудебного расследования было установлено, что администратор неплатежеспособности 1957 года рождения и уполномоченное им лицо 1977 года рождения в период с июня 2009 года по июль 2018 года осуществляло процесс неплатежеспособности, незаконно присвоив себе 1 438 785 евро, сообщила Государственная полиция.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что средства использовались без законных оснований и с нарушением требований, установленных Законом о неплатежеспособности.

Кроме того, полиция пришла к выводу, что лица, связанные с процессом неплатежеспособности, незаконно произвели отчуждение трех объектов недвижимости, связанных с процессом неплатежеспособности. Также были легализованы — необоснованно перечислены средства на сумму в 71,8 тысяч на счет предприятия, зарегистрированного в Германии. Таким образом был приобретен автомобиль Porche Panamera, который фактически использовало уполномоченное лицо.

27 мая Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование и обратилось в прокуратуру Рижского окружного с просьбой начать уголовное преследование двух лиц по статьям Уголовного закона о присвоении средств, мошенничестве и легализации преступно нажитых средств в крупном размере.

К обоим подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, на имущество наложен арест.