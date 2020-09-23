Полиция ищет пропавшего без вести мужчину

Рижский Курземский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Ояра Бурковского 1963 г.р. Мужчина 22 сентября около 17.00 часов вернулся домой после спортивных соревнований, проходивших в Венгрии, и до сих пор не находится дома в Вентспилсе.

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Приметы мужчины: рост 195 см, спортивного телосложения, седые волосы и усы, прихрамывает. С собой была сумка, возможно, рюкзак, мобильный телефон, кошелек с документами. В последний раз мужчину видели в рижском аэропорту.

Если вы видели разыскиваемого мужчину или знаете о его местонахождении, просьба звонить в полицию по телефонам: 67085928, 67085982 или 110.