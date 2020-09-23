Полиция ищет пропавшего без вести мужчину
Foto: Valsts policija

Рижский Курземский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Ояра Бурковского 1963 г.р. Мужчина 22 сентября около 17.00 часов вернулся домой после спортивных соревнований, проходивших в Венгрии, и до сих пор не находится дома в Вентспилсе.

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Приметы мужчины: рост 195 см, спортивного телосложения, седые волосы и усы, прихрамывает. С собой была сумка, возможно, рюкзак, мобильный телефон, кошелек с документами. В последний раз мужчину видели в рижском аэропорту.

Если вы видели разыскиваемого мужчину или знаете о его местонахождении, просьба звонить в полицию по телефонам: 67085928, 67085982 или 110.

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