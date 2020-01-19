Полиция ищет пропавшую без вести девушку

18 января Никола Никита Фостюченко вышла из дома в рижском микрорайоне Иманта и до сих пор не вернулась, сообщает Государственная полиция.

Девушка родилась в 2004 году, её рост - 1,6 метр, среднего телосложения. У неё темно-коричневые волосы до плечей и голубые глаза. На щеке небольшая родинка.

На ней была зелёная куртка с капюшоном, черные брюки и черный джемпер с капюшоном. На ногах - черная спортивная обувь. Она могла взять с собой зеленый рюкзак и кошелек цвета хаки.

Полиция предполагает, что девушка могла отправиться в Болдераю или в аэропорт.

Полиция просит любого, кто мог её видеть, позвонить по номеру 110.