Полиция ищет свидетелей столкновения "легковушки" с велосипедистом

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 22 августа примерно в 11:50 в Стопиньском крае на шоссе Рига — Эргли.

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На шестом километре шоссе Рига — Эргли по направлению в Ригу водитель автомобиля сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пострадавший велосипедист был доставлен в медицинское учреждение.

По предварительным данным, автомобилем, сбившим велосипедиста, мог быть черный Saab.

Всех свидетелей ДТП, которые могут предоставить какую-либо информацию о скрывшемся с места аварии автомобиле, полиция просит звонить по телефонам 67219782 (в рабочие дни с 08:00 до 16:30), 110.