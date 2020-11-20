Полиция может провести рейды по контролю за ношением масок

Полиция может провести отдельные мероприятия по контролю за ношением масок в общественных местах, сообщили агентству LЕТА в отделе по связям с общественностью Госполиции.

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Также полиция будет реагировать на информацию о нарушении требований.

Как пояснила представитель Госполиции Симона Гравите, цель этих мер — не наказывать, а разъяснять людям необходимость соблюдения требований и следить за тем, чтобы они относились к ним ответственно.

"Каждый случай будет рассматриваться индивидуально — полиция будет оценивать ответственность в зависимости от ситуации и обстоятельств, в том числе предупреждая и проводя беседы. Если будет установлено, что нарушение совершено умышленно, будет применяться наказание", — сказала Гравите.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня за неиспользование маски в предусмотренных нормативными актами случаях будет применяться предупреждение или штраф в размере от 10 до 50 евро.